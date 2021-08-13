"Халактырский пляж — единственное место в России, куда так быстро можно из города (Петропавловска-Камчатского — ИФ) попасть и насладиться океанским прибоем. Нигде больше такого в России нет. Люди приезжают на Халактырский пляж, в первую очередь, чтобы сбежать из города и прикоснуться к этой первозданной природе", — сказал Солодов.

Он подчеркнул, что здесь в ближайшие годы будет создана только самая необходимая инфраструктура. "Максимально, что будет сделано — настильные экотропы. Будем развивать это место в стиле природного парка", — пообещал губернатор.

По его словам, к 2023 году на Халактырский пляж будет построена асфальтовая дорога, но не до самого пляжа, чтобы не нарушать его хрупкую экосистему.

Также глава региона сообщил, что в этом году завершится строительство асфальтовой дороги до Мильково, которая "потянет за собой целую индустрию автомобильного туризма".

"В этом году будет достроена асфальтная дорога до Мильково (райцентр Мильковского района — ИФ), это более 300 км комфортного автомобильного путешествия (из Петропавловска-Камчатского — ИФ). Это возможность открыть для себя Камчатку из окна собственного автомобиля или автомобиля, взятого в аренду", — отметил губернатор.

Он выразил уверенность, что появятся сервисы по аренде автомобилей, перехватывающие парковки, места, где можно просто остановиться, и кафе, где можно будет перекусить по дороге. "А самое главное — открыть для себя уникальные места, которые вдоль этой трассы находятся. Это и Малкинские термальные источники, это и сплавы по рекам вдоль дороги, это и рыбалка. Также из Мильково можно будет путешествовать в Долину гейзеров и другие красивейшие места Камчатки", — добавил Солодов.

Губернатор также отметил, что поставил перед правительством региона задачу — создать к 2025 году не менее 10 тыс. новых рабочих мест в туризме.

Халактырский пляж с черным вулканическим песком растянулся более чем на 30 км на берегу Авачинского залива Тихого океана, он находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Из-за своей природной красоты пляж популярен у жителей краевого центра, которые в выходные дни, даже зимой, приезжают отдохнуть возле океана. В последние годы этот пляж облюбовали серферы из разных регионов РФ и из других стран. Кататься на волнах здесь можно круглый год.