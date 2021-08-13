"Мы приветствуем наличие второго лоукостера, для нас это в принципе челлендж, конкурентная борьба. Пока, насколько мы знаем из СМИ, эта компания предполагает работать на тех направлениях, на которых ни "Аэрофлот", ни "Победа" не будут сильно конкурировать", — сказал Полубояринов.

Сейчас, как принято считать, "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) — единственный в РФ авиационный лоукостер. S7 объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года. Эта компания, как ожидается, будет летать на Airbus A320neo на 186 кресел, связывая регионы РФ. В качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань.