"Нужно обсудить с корпорацией "Туризм.РФ" включение Качугского района в перечень приоритетных туристических территорий и объектов. Это даст определенный толчок для развития туризма. Здесь три значимых объекта: Шишкинские писаницы, село Анга, где расположен культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова), и Верхоленск, откуда шло освоение Сибири", — цитируются в сообщении слова Кобзева.

Первые отряды русских землепроходцев пришли в верховья Лены в XVII веке. В 1641 году был основан первый острог — Верхоленский, который стал одним из опорных пунктов для закрепления русских в Сибири. Из Верхоленска открывались кратчайшие пути от Лены к озеру Байкал и в Забайкалье.

Шишкинские писаницы — археологический памятник, состоящий из более трех тысяч наскальных рисунков разных эпох, в том числе палеолита. Древние художники на отвесных скалах в верховьях Лены, на участке протяженностью почти 2 км, изобразили различных животных и людей, занятых охотой или плывущих в лодках. Писаницы признаны памятником мировой культуры.

Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова), который был причислен к лику святых как апостол Сибири и Америки, открыли на его малой родине в селе Анга в 2017 году. Центр включает дом-музей, церковь, инфраструктуру для приема паломников и туристов. Здесь проводятся крупные культурные и этнографические мероприятия. Центр вошел в международный проект "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

По информации пресс-службы облправительства, в настоящее время в перечень приоритетных туристических территорий и объектов в Иркутской области входят: проект развития исторического центра Иркутска "Иркутские кварталы", проект создания антропологического музея международного уровня "Глазковский некрополь", туристско-рекреационный кластер "Ворота Байкала" в Байкальске, развитие Кругобайкальской железной дороги и порта Байкал.

Ранее сообщалось, что в июле текущего года губернатор Кобзев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов заключили соглашение о сотрудничестве, одним из результатов которого должна стать концепция развития приоритетных туристических территорий и объектов Иркутской области.

Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. В 2020 году регион посетило около 1 млн человек. К 2026 году турпоток планируется увеличить до 3 млн человек за счет развития новых туристических территорий и объектов.