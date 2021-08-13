"Конец года мы рассчитываем, но все равно это будет сокращение убытка, а не прибыль. Это очевидно: у нас слишком была (до пандемии коронавируса — ИФ) большая выручка от международных направлений", — сказал Полубояринов.

Как сообщалось, во II квартале 2021 г. "Аэрофлот" сократил чистый убыток по РСБУ почти на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 млрд руб. За I полугодие "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 26,3 млрд руб., тогда как годом ранее он был на уровне 42,3 млрд руб. Консолидированные результаты группы "Аэрофлот" (включает также "Россию" и "Победу") пока не публиковались.

"С учетом наших менеджерских, скажем, усилий по сокращению затрат в совокупности с дополнительными доходами второй квартал, конечно, смотрится очень убедительно", — прокомментировал результаты Полубояринов.