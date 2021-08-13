"С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолёта, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров", — сказали в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что в течение пятницы, 13 августа, спасатели МЧС совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие министерства обороны.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены. В пятницу было обнаружено тело женщины, находившейся на борту.