"Также предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию", — сказал он.
Сегодня в 14:21
"Аэрофлот" планирует открыть рейсы в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию
МОСКВА. 13 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — "Аэрофлот" рассматривает открытие рейсов в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию, сообщил глава авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".