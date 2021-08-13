"Акватория и берег чистые, это зафиксировано многократно, в том числе Росприроднадзором, Роспотребнадзором. Все пробы показывают отсутствие превышений каких-либо ПДК. Береговую линию мы мониторим, ничего не обнаружено. Росприроднадзор брал пробы по всему побережью, включая акваторию. Их результаты опубликованы", — сказал Горбань.

Он подчеркнул, что версия "халатности" как причины аварии, о которой ранее сообщал Росприроднадзор, должна быть чем-то подкреплена. "Халатность — это юридический термин, и он должен быть чем-то подкреплен. И без проведения расследования что-либо утверждать нельзя. Но мы уже дали свое мнение о том, почему произошло это событие, излишне дальше комментировать", — отметил глава КТК.