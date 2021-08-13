"По прогнозам, должно увеличиться количество осадков на территории Керчи и примыкающего Ленинского района. Ситуация под контролем, достаточно в городе сил и средств. Мы не ожидаем больших наводнений или подтоплений", — заявил Гоцанюк журналистам в пятницу.

По его словам, больше всего пострадали три объекта: стадион, овощной рынок и порт. Там приняты меры для отвода воды, "критической ситуации нет". Одно предприятие — рыбоконсервный завод — приостановило работу из-за подтопления. Также воду откачивают с трех дворовых территорий.

"Я прошу керчан соблюдать спокойствие. Мы не дадим стихии повторить то, что было", — отметил и.о. главы администрации города Святослав Брусаков.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба — 4,7 млрд рублей.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг — сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида". В ночь на пятницу начало заливать Керчь, выпало две месячных нормы осадков. Затоплены центральные улицы, троллейбусы не вышли на линии. По прогнозу, дождливая погода продержится до выходных.