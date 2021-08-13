Рейсы по данному направлению будут осуществляться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям на воздушном судне Bombardier Q400.

Стоимость авиабилета — от 5,6 тыс. рублей (в одну сторону).

"Аврора" помимо внутренних направлений на регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Российская маршрутная сеть включает Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Якутск, Читу, Улан-Удэ, Николаевск-на-Амуре. Парк воздушных судов насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.