"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" выставляет на торги имущественный комплекс в Конаковском районе Тверской области, принадлежащий ПАО "М2М Прайвет Банк". Начальная цена лота составляет 300 млн рублей", — говорится в сообщении.

База отдыха с четырьмя нежилыми зданиями общей площадью 1,3 тыс. кв.м, сторожкой, лодочным ангаром и земельным участком площадью 67 тыс. кв.м расположена на берегу Новосельского залива Волги в окружении лесов. В радиусе 15 км расположены города Конаково и Дубна.

Торги пройдут в электронной форме на площадке "Российского аукционного дома". Заявку на участие в них можно подать до 15 сентября 2021 года.