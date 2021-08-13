"В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города-курорта категорически запрещено купание в море и на всех водоемах, а также выход в море маломерных плавсредств", — уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, в пятницу в связи с ухудшением погодных условий на территории Анапы введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплениями ограничено движение автотранспорта по федеральной автодороге "Новороссийск — Керчь" в районе Анапы.

По прогнозам, во второй половине дня в Анапе возможны залповые осадки до 50 мм. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц.