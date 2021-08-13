"Совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения", — сказано в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером в автомобиле, припаркованном на территории зоопарка, подозреваемый якобы получил взятку в 500 тыс. рублей за помощь в продолжении сотрудничества с предприятием, которое поставляло товары для нужд учреждения. Уточняется, что взяткодатель действовал в рамках оперативного эксперимента. Уголовное производство возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).