"С 1 августа мы проверили более 150 объектов, составили более 20 протоколов", — сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма горадминистрации Светлана Батяйкина в пятницу.

"В случае нарушений собственник привлекается к административной ответственности, ему грозит штраф, а при повторном нарушении — закрытие объекта на срок до 90 суток", — сказала она.

Глава департамента отметила, что основная задача проверяющих — напоминать собственникам, что они должны выполнять все требования Роспотребнадзора, следить за соблюдением масочного режима, наличием в отелях антисептиков и социальной разметки.

"При заселении в гостиницы, отели и санатории курорта, гость должен предоставить один из трех документов: сертификат либо о полной вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о сделанной первой прививке; справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Если этих документов у гостя нет, он может оформить свое персональное согласие привиться в течение трех дней с момента заселения", — напомнила Батяйкина.

По ее словам, для информирования туристов разработана памятка с указываем ближайших пунктов вакцинации. Сами отельеры с пониманием относятся к принимаемым мерам, добавила руководитель департамента.

"С начала года город посетило более 4 млн туристов. На данный момент загрузка отелей Сочи составляет 77%", сообщила Батяйкина.