По словам представителей пожарной службы страны, "крупных пожаров не осталось, только точечные возгорания". Дождь и упавшие в районе температуры содействовали борьбе с пламенем. Однако пожарные продолжают сохранять бдительность на случай возможных вспышек на острове Эвбея и в районе Аркадия на полуострове Пелопоннес, которые пострадали сильнее всего.

Сотни домов и предприятий были разрушены на Эвбее, в Аркадии и на окраинах Афин в результате пожаров, обрушившиеся на Грецию с конца июля и усилившихся на прошлой неделе в результате аномальной жары.

В начале месяца на юге Европы прошла волна пожаров. В Италии зафиксировали новый температурный рекорд для региона — 48,8 градусов по Цельсию на Сицилии; предыдущий подобный рекорд был установлен в Греции в 1977 году. Также в Италии пять человек погибли в результате лесных пожаров.

В четверг в Алжире объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 69 человек на пожарах в этой стране. На юге Турции ранее в августе жертвами пожаров стали восемь человек.