«Власти острова Закинтос в Греции отменили комендантский час и другие ограничения, действовавшие на курорте для сдерживания распространения коронавируса. Предполагалось, что антиковидные ограничения будут действовать до 18 августа, как это сделано в городе Ханья, однако это вызвало широкий общественный резонанс и недовольство жителей», — пишет издание.

Как отмечает газета, в дело вмешалась губернатор региона Ионические острова, куда входит и Закинф, Роди Краца-Цагарополу, которая пересмотрела вопрос снятия антиковидных ограничений.

По словам властей Закинфа, ограничения на острове были введены необоснованно и «ведут к уничтожению бизнеса».

На прошлой неделе остров Закинтос и город Ханья на севере Крита ввели комендантский час с 01:00 ночи до 06:00 утра до 13 августа из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Исключение составили поездки на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, была запрещена круглосуточная музыка в ресторанах, барах, клубах и других развлекательных заведениях. В случае нарушений арендатор или собственник заплатит административный штраф в размере от 50 до 200 тыс. евро.