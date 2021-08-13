Режим ЧС введен в пятницу по итогам заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Василий Швец.

По прогнозам, во второй половине дня в Анапе возможны залповые осадки (до 50 мм). Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц.

Швец распорядился предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.

По информации ГУ МЧС России по краю, в ночь на пятницу в Анапе и пригородах было подтоплено 15 приусадебных участков, вода заходила в подвальные помещения трех многоквартирных домов. Эвакуация населения не проводилась.

В свою очередь, власти Анапы сообщают, что вода откачана из 37 дворовых территорий, из детсадов № 12 и 16. Нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах устраняют бригады компаний "Россети" и НЭСК.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по федеральной автодороге "Новороссийск — Керчь" в районе Анапы ограничено в связи с подтоплениями.