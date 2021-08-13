"В этом году количество пассажиров речных маршрутов выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент водными маршрутами воспользовалось более 19,5 тыс. человек, а за весь прошлый сезон было перевезено свыше 20,5 тыс. пассажиров. Больше всего пассажиров проехалось по маршруту в Лыткарине — более 10 тыс. человек и в Серпухове — свыше 5,5 тыс. человек. Ежегодно сезонные речные маршруты пользуются спросом у жителей, и позволяют сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам", — цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика пресс-служба.

В этом сезоне водная пассажирская навигация осуществляется шестью речными судами в Серпухове, Лыткарине, Коломне и в Химках. Сезон водной пассажирской навигации в Подмосковье стартовал 1 мая и продлится до октября — ноября в зависимости от маршрута. До 29 октября проработают маршруты в Коломне, Серпухове и в Химках.