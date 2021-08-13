"Это позволит авиакомпаниям в более короткие сроки восстановить расписание за счет выполнения полетов, в том числе в ночное время", — говорится в сообщении.

Днем в пятницу видимость в аэропорту Якутска составила 500 метров. По прогнозам синоптиков, улучшения видимости в городе в ближайшее время не ожидается.

Видимость в аэропорту "Мирный" хорошая, метеоусловия позволяют принимать воздушные суда.

Пресс-служба уточняет, что "рейсы будут выполняться приоритетно по пригодности метеоусловий аэропорта назначения".

Из-за большого количества задержек авиарейсов не хватает мест для размещения пассажиров в гостиницах Якутска. Авиаперевозчики заключают соглашения с общежитиями, чтобы размещать там пассажиров.

Как сообщалось, из-за дыма от лесных пожаров в районе аэропорта "Якутск" на вылет и прилет было задержано более 30 рейсов.

На территории Якутии был введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

ФКП "Аэропорты Севера" объединяет 31 аэропорт и две посадочные площадки в Якутии и Магаданской области.