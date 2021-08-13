По данным пресс-службы, этот показатель на 35% выше, чем за январь-июль "доковидного" 2019 года.

Число самолетовылетов за полугодие составило 1,7 тыс., что в 2,3 раза больше показателя января-июля 2020 года и на 18,6% больше аналогичного периода 2019 года.

Объем перевезенных грузов составил 364 тонны, что в 9,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 18,6% к — 2019 году.

Ранее сообщалось, что АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта "Северный") в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,9 млн рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.