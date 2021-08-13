"На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни, поэтому закрыты все пляжи. На организованных пляжных территориях все арендаторы выставили информационные аншлаги, дежурят спасатели", — сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

"На незакрепленных пляжных территориях проводятся рейдовые мероприятия. Их 90: 64 из них находятся в Лазаревском, 17 — в Хостинском, 8 — в Центральном внутригородских районах курорта", — говорится в сообщении.

За купание во время шторма предусмотрен штраф в сумме 1 тыс. рублей, согласно ч.1 ст.2.2 закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ "Об административных правонарушениях".

"Проверки незакрепленных участков береговой полосы осуществляются на постоянной основе, чтобы не допустить гибели людей на воде. В состав мониторинговых групп входят сотрудники администрации города и районов, а также представители УВД. Во время действия штормового предупреждения количество таких групп возрастает", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Сочи Инны Петуховой.

"При выявлении купающихся в запрещенных местах в первую очередь проводится разъяснительная беседа, отдыхающих перенаправляют на организованные пляжи. В случае отказа в отношении указанных лиц составляется протокол об административном правонарушении", — сказала Петухова.