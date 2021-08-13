"По предварительным данным, 8 августа примерно в 12:30 альпинист из Москвы Валентин Михайлов, гражданин Российской Федерации, сорвался на высоте 5,5 тыс. метров", — рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, трагедия произошла при восхождении группы российских альпинистов на пик Победы (высота 7 тыс. 439 метров).

"Альпинисты начали поиски, но они не дали результатов. 8 августа со стороны турфирмы "Ак-Сай Трэвел" был произведен вертолетный поисковый облет, который не дал результата. 9 августа произведен повторный облет, но тело не обнаружено. На этом поиски прекращены в связи с невозможностью найти тело", — сказал представитель пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что 8 августа при восхождении на пик Хан-Тенгри (высота 7 тыс. 10 метров) семейной пары из России у супруга на высоте 6,9 тыс. метров случился инсульт.

Спасательный отряд смог подойти к пострадавшему только через сутки. Сергей Ноговицин не мог двигаться самостоятельно.

"9 августа альпинистам удалось спустить пострадавшего с высоты 6,9 тыс. метров до 6,4 тыс. метров. Спасатели закрепили Ноговицина веревками, оставили всю имеющуюся теплую одежду и продукты. Отряд принял решение прокладывать путь вниз до высоты 5,9 метров для его дальнейшего спуска", — рассказал собеседник агентства.

Однако 10 августа, вернувшись на высоту 6,4 тыс. метров, альпинисты не обнаружили пострадавшего, поиск не дал результатов.

"Было принято решение прекратить поиски в связи с невозможностью найти тело", — сказал он.

Спасательный отряд спустили вниз жену Сергея Наталью, добавили в МЧС.