"Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. По уголовному делу в настоящее время проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию", — говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

В нем отмечается, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды.

"По поручению председателя СК расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в тот же день осуществлялся еще один полет другим вертолетом.

"Его пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего", — сообщили в СК.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Губернатор края Владимир Солодов сообщил ранее, что вертолетными перевозками занимаются две компании — "Витязь-Аэро" и "Камчатское авиационное предприятие". В настоящее время, по словам Солодова, эти компании оказывают "полное содействие спасателям и органам следствия, чтобы доставлять людей и необходимое оборудование в район Курильского озера".