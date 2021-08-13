«В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, сделанным в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, во время ограничений на въезд в Венгрию из-за пандемии COVID-19 консульский отдел в основном будет выдавать только одноразовые туристические визы.

«К заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги). Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов», — пояснили в посольстве.

Там подчеркнули, что при возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено.

Ранее российским туристам без прививки от коронавируса нужно было соблюдать десятидневный карантин, который можно было закончить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, окажутся отрицательными.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса любым из российских препаратов. Россияне могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют «Аэрофлот» и Wizz Air.