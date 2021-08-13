"Хочу подчеркнуть, что вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, туда можно приехать только на вертолете", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

По его словам, Курильское озеро, где произошла авиакатастрофа, — такое же труднодоступное место на Камчатке, куда только вертолетом можно попасть из Петропавловска-Камчатского, время в полете составляет примерно один час.

"Вертолеты, безусловно, продолжим использовать с учетом тех итоговых рекомендаций, которые следственные органы дадут. Я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть, к сожалению, вот эту трагедию, которая у нас произошла", — отметил глава региона.

Он добавил, что правительство региона расширяет дополнительные транспортные возможности, наземные и морские, перелеты самолетами.

"Но это лишь дополнение. Потому что, хотим мы этого или нет, но туризм на Камчатке во многом опирается на вертолетное сообщение. Поэтому мы заинтересованы в доскональной оценке, в выводах и в установлении абсолютно объективных причин произошедшего", — сказал Солодов.

Вертолетными перевозками в регионе занимаются две компании — "Витязь-Аэро" и "Камчатское авиационное предприятие". В настоящее время, по словам Солодова, эти компании оказывают "полное содействие спасателям и органам следствия, чтобы доставлять людей и необходимое оборудование в район Курильского озера".

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).