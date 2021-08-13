"Работают следственные органы, разрабатывают версии. Они были озвучены вчера, все три версии. Это и плохие погодные условия, работа техники и решения, которые принимал экипаж. Досконально исследуются все факты, которые могут быть использованы, и здесь именно следственные органы будут выдвигать уже итоговые предложения по доминирующей версии", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Для того, чтобы (следователи — ИФ) могли максимально эффективно эту работу проводить, мы приняли решение вместе с заповедником приостановить сейчас турпоездки на Курильское озеро, как минимум на выходные дни", — добавил Солодов. По его словам, в дальнейшем будет принято решение — возобновить турпоездки туда или продлить ограничения.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).