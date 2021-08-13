"Есть регламент признания пропавших без вести погибшими. Пока процессуальные сроки не наступили, поэтому мы просто констатируем, что они не обнаружены", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

На вопрос журналиста, уехали ли спасенные в авиакатастрофе пассажиры с Камчатки, глава региона ответил, что "часть людей находится на Камчатке, часть — улетели".

Ранее сообщалось, что пассажиры Ми-8, потерпевшего крушение, приехали отдохнуть на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).