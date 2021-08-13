"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне, на глубине 110-111 метров. У него отломан хвост, хвостовая часть. Остальной корпус — целый", — сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

По словам губернатора, "сейчас на месте там определяется тактика по тому, каким образом дальше работы будут проводиться". "Разрабатывается план, исходя из возможностей работы на таких глубинах", — добавил он.

Как сообщалось, поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" возобновилась в пятницу утром. В ней задействована военная глубоководная техника.

12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены, ребенок в их числе не значится. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Среди основных версий причин крушения вертолета с туристами в Камчатском крае — неблагоприятная погода, ошибка пилотирования и техническая неисправность.