"Все авиаперелёты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — цитируются в сообщении слова исполнительного директора авиакомпании Дмитрия Черных.

Он добавил, что авиакомпания готова предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, родственников потерпевших и помочь им с размещением. "При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших", — сказал Черных.

Он отметил, что руководство авиакомпании находится на связи с МЧС, психологами, которые работают с родственниками пассажиров.

Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит семьям погибших по 2 млн 25 тыс. рублей, пострадавшим — по 2 млн рублей, все они были застрахованы. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания выплатит 2 млн рублей.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).