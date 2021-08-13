"На время реконструкции полосы (ВПП в томском аэропорту "Богашево" — ИФ) все внутренние рейсы будут совершаться с этой авиационной площадки. Также мы уже включили ее в федеральный проект "Тайга", в рамках которого мы отрабатываем программы по беспилотникам. Мы будем использовать эту площадку для выполнения санитарных рейсов, рейсов авиалесоохраны, эко-туризма", — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В свою очередь генеральный директор авиастроительной компании "Sibaircraft", инициатор создания авиаплощадки Владислав Левчугов сообщил журналистам, что строительство площадки, на которой возвели ВПП длиной 900 м, терминал площадью 560 кв. м, ангар, вертолетную площадку, автостоянки, началось три года назад.

"На сегодняшний день инвестиции составили порядка 400 млн рублей, это средства ГК "Лама". В следующим году мы планируем увеличить ВПП до 1,2 тыс. м, чтобы мы могли принимать реактивные бизнес-джеты. Основная проблема для приема таких судов — ангарное хранение, которого, например, в Богашево нет", — подчеркнул Левчугов.

По его словам, модернизация ВПП позволит эксплуатировать на ней ремоторизированный Як-40, представленный на МАКС-2021, что открывает перспективы для полетов и на Урал, и даже до Москвы.

Заместитель гендиректора авиакомпании "СиЛА" Евгений Сивцов уточнил "Интерфаксу", что на время ремонта ВПП в томском аэропорту Богашево авиационная площадка им.Чкалова будет принимать и отправлять как внутрирегиональные компании, так и межрегиональные рейсы.

Изначально грунтовая ВПП в Березкино строилась в 2019-2020 годах, как объект завершенного строительства зарегистрирована в мае 2021 года. Собственником посадочной площадки является ООО "Сибаэрокрафт". Руководителем и одним из собственников организации является бенефициар группы компаний "Лама" Левчугов.

Группа компаний "Лама" (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками "Абрикос", "Абрикос плюс", "Лама", "Смайл сити", "Мирамикс", "Мармелайт". Также с ГК "Лама" аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр "Изумрудный город".