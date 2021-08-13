"Транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро" при техническом обслуживании воздушного судна, авиатопливообеспечении, поддержании его летной годности, обучении и повышении квалификации экипажа, прохождении им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), расследование которого ДВТП взяла на контроль.

"Организовано оперативное взаимодействие прокуратуры, следственных, контролирующих органов и обмен информацией о выявленных нарушениях", — сообщает пресс-служба.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице в стабильно-тяжелом состоянии.