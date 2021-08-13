"Александр Козлов (министр природных ресурсов и экологии РФ — ИФ) ходатайствует о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника за спасение пассажиров и членов экипажа вертолёта, потерпевшего крушение над Курильским озером", — написал он на своей странице, уточнив, что министр предлагает наградить их медалями "За спасение погибавших".

Губернатор также сообщил, что в спасательной операции принимали участие пять государственных инспекторов Кроноцкого заповедника и назвал их имена: Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Евгений Денгес, Алексей Крутиков.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).