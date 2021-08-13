«Ежегодно в ФАС России поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения масштабных международных мероприятий. Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%. В целях предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий ФАС России подготовила проект о внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности*, который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ФАС, законодательное ограничение цен на гостиничные услуги в период проведения значимых международных мероприятий снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг. Проект федерального закона будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли

В ведомстве также считают, что идея нового закона соответствует международной практике ограничения роста цен на гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий.

«Практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась в России во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких, как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020», — напоминают в ФАС.