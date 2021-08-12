Согласно проекту закона, в том числе заграничные паспорта подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.
Документ предусматривает, что должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.
Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.
Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека. Так, "не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении", гражданину направляется уведомление, либо его знакомят под роспись о принятом решении.
Такие же ограничения возможны, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, — до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.
То же касается осужденных за совершение преступления, — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.
Кроме того, законопроект устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.
Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность.
Документы, признанные недействительными, будут изыматься.
Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.
Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств.