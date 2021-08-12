Отмечается, что воспользоваться услугой может любой желающий, результат можно получить за 15-30 минут. Тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19.

Кроме того, на базе мобильного пункта можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справку с результатами обследования можно получить на электронную почту на русском и английском языках, она подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах.

Мобильный пункт находится на краткосрочной парковке аэропорта возле выхода из пассажирского терминала, он уже работает с 8 до 20 часов, с 18 августа — круглосуточно.

Также на территории здравпункта аэропорта в круглосуточном режиме продолжает работать пункт ПЦР-тестирования.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов") является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Аэропорт Нижнего Новгорода за 2020 год обслужил более 588,6 тыс. пассажиров (снижение почти на 48% по сравнению с показателем 2019 года), 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии.