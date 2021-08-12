«В компании «Библио Глобус» нам подтвердили подписание соглашения о намерении с аэропортом Шереметьево. Нынешние руководители компании продолжат управлять ею после завершения сделки», — сказала она.

Закрытие сделки, по словам Тюриной, планируется после одобрения правительства РФ и ФАС.

«Не знаю ни одного туроператора, который не мечтал бы кому-нибудь продаться даже в лучшие времена. «Библио-Глобус» умудряется делать это уже во второй раз — в 2019 году была практически закрыта сделка с Thomas Cook, она сорвалась из-за банкротства британского холдинга, но туроператор вышел без потерь. Условия нынешней сделки, по нашей информации, как минимум не хуже», — сообщила эксперт.

В марте 2019 года холдинг Thomas Cook официально объявил о покупке туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию. Компания рассчитывала приобрести долю в 30% в совместном предприятии, которому будут принадлежать 100% акций "Библио-Глобуса". Сделка по покупке туроператора компанией Thomas Cook не была завершена. Старейший туроператор мира Thomas Cook 23 сентября 2019 года объявил о ликвидации.

По ее словам, покупка туроператора аэропортом — первый случай на российском рынке.

«Прежде только авиаперевозчики создавали собственные туристические компании. На первый взгляд, соединение двух этих бизнесов кажется логичным, но до сих пор ни один из подобных проектов не был долгоживущим. «Аэрофлот», например, делал такие попытки как минимум трижды. Сейчас в федеральном реестре туроператоров значится авиакомпания «Победа», но о ее туроператорской деятельности на рынке не слышно», — напомнила Тюрина.

При этом она считает, что альянс «Шереметьево» и «Библио-Глобуса» наверняка будет крепким и взаимополезным.

«С одной стороны – финансовые вливания в столь трудное для турбизнеса время, с другой – гарантированный пассажиропоток от самого крупного российского туроператора», — подытожила представитель РСТ.

С ней согласился источник портала "Интерфакс-Туризм" в руководстве крупной туроператорской компании.

«Покупка крупного российского туроператора выгодна обоим сторонам. Для "Шереметьево" это возможность использовать мощности хаба, обслуживая борта "Библио-Глобуса", а туроператору нужен надёжный инвестор, который укрепит финансовое положение компании», — сказал он.

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в четверг сообщило о намерении приобрести контрольный пакет в туроператоре "Библио-Глобус" в размере 75%. Сейчас стороны оформляют ходатайство в ФАС на получение одобрения сделки, которое запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрываются.