Онлайн-конференция «Путешествие на Байкал. Приоритет – безопасность!» состоялась в среду, она организована туроператором TUI Россия.

«Бурятия открыта для туристов и их полноценному отдыху ничто не угрожает. В республике продолжает действовать требование о предоставлении при заселении в отель одного из документов: сертификата о вакцинации от коронавируса, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста на наличие вирусных антигенов, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения. Также турист может предоставить справку о перенесенном не более чем 6 месяцев назад COVID-19», — сообщили в TUI Россия.

Как отметила представитель принимающей стороны в Баргузинском районе Бурятии Дарья Валикова, если турист не успел получить результат теста на ковид или анализ больше трех дней назад, то для таких ситуаций предусмотрена возможность сделать экспресс-тест уже по прибытии в Бурятию, непосредственно перед заселением в отель.

«По времени процедура займет примерно полчаса, стоимость экспресс-теста – 1,2 тыс. рублей. Для вакцинированных туристов достаточно подтверждения о прохождении прививки первым компонентом», — пояснила она.

Партнер TUI Россия по приему туристов в Баргузинском районе Маргарита Яковлева добавила, что благодаря требованию о вакцинации минимум 60% сотрудников туриндустрии и другим мерам, предпринимаемым в республике, удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Как напомнила на конференции представитель TUI Россия Екатерина Пашкина, туроператор запустил уже третью чартерную программу в Бурятию. К этому летнему сезону совместно с коллегами из Бурятии компания подготовила семь экскурсионных программ, которые позволяют туристам познакомиться с главными достопримечательностями региона и отдохнуть на берегу Байкала. Стоимость туров с перелетом на чартерных рейсах на заезды в августе начинается от 30,8 тыс. рублей за человека на 9 ночей.

Как отметила представитель принимающей стороны в Кабанском районе Бурятии Алтана Салтанова, август на Байкале – это не только время для купания, но еще и сезон грибов и ягод. «Туристы с удовольствием совершают вылазки по грибы. Кстати этим летом благодаря хорошим погодным условиям у туристов больше, чем, когда либо, возможностей увидеть во время экскурсий самых очаровательных обитателей озера – байкальских нерп в их естественной среде обитания», — заключила она.

Режим ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, продлили в Бурятии до 31 августа. Между тем, власти региона ослабили ряд антиковидных ограничений – разрешили кафе и ресторанам работать до 23:00, возобновлена работа фудкортов в ТЦ, открылись парки аттракционов. Бассейнам, фитнес-залам и спортучреждениям разрешили пускать привитых, недавно переболевших или посетителей с отрицательными результатами ПЦР-теста.