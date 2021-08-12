"Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет", — сказал кубанский губернатор.

По его словам, утечка нефти была оперативно ликвидирована. "Меры по ликвидации последствий были приняты своевременно. Это сказалось и на чистоте воды, и на безопасности в целом", — сказал он.