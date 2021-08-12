Как сообщает администрация правительства Грузии, на три недели с 14 августа в городах останавливается работа муниципального транспорта, ограничения не коснутся работы междугороднего транспорта. Полностью запрещается проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, кроме тех спортивных мероприятий, которые проводятся под международной эгидой. Останавливается работа детских развлекательных центров. Работа объектов питания будет разрешена до 23:00.

По информации администрации правительства, госучреждениям и частным предприятиям дается рекомендация максимально переводить сотрудников на удаленную работу. "Минздрав продолжает работу по дополнительной мобилизации больничных коек", — сообщает администрация правительства Грузии. По данным Минздрава, в последние две недели в Грузии резко увеличилось количество заражений коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки было выявлено более пяти тысяч зараженных.