По его словам, в течение дня специалисты ожидают новые снимки территории.

"Причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора. Все аварийные службы оперативно отработали. На сегодняшний день береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме. Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео", — сказал Горбань, слова которого цитирует пресс-служба администрации региона.

Горбань отметил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. Пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным.

Губернатор сообщил о необходимости принятия скорейших мер для ликвидации последствий, а также необходимости установить причину произошедшего, чтобы в дальнейшем не допустить подобных ситуаций.

"Сегодня мы обеспокоены ситуацией с разливом нефти в Черном море 7 августа. Поступает противоречивая информация о масштабах происшествия. Нам важно реально оценить ситуацию — как разлив нефти отразится на животном мире, существует ли угроза курортным территориям. Сейчас важно принять исчерпывающие меры для скорейшей ликвидации последствий и тщательно расследовать причины аварии", — сказал Кондратьев.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем — порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.