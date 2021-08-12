Выручка компании взлетела на 805,4%, до 649,7 млн евро с 71,8 млн евро годом ранее на фоне восстановления продаж в связи с активным спросом.
Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) уменьшился на 48,6%, до 748 млн евро с 1,46 млрд евро.
Базовый убыток до налоговых и процентных выплат, не учитывающий исключительные и разовые факторы (этот индикатор компания считает одним из наиболее показательных), сократился до 669,8 млн евро с 1,17 млрд евро годом ранее.
Чистая задолженность TUI на конец июня составила 6,35 млрд евро по сравнению с 6,81 млрд евро по состоянию на 31 марта. Свободная ликвидность составила 3,1 млрд евро.
Порядка 4,2 млн клиентов TUI забронировали туры на летний сезон 2021 года, что соответствует 60% от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса в 2019 году. По сравнению с предыдущими тремя месяцами показатель увеличился на 1,5 млн человек.
Акции TUI дешевеют на 0,15% в ходе торгов во Франкфурте в четверг. Капитализация компании с начала года выросла на 20,2% и составляет сейчас 4,3 млрд евро.