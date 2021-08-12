Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившиеся 30 июня, составил 939,8 млн евро по сравнению с 1,510 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании взлетела на 805,4%, до 649,7 млн евро с 71,8 млн евро годом ранее на фоне восстановления продаж в связи с активным спросом.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) уменьшился на 48,6%, до 748 млн евро с 1,46 млрд евро.

Базовый убыток до налоговых и процентных выплат, не учитывающий исключительные и разовые факторы (этот индикатор компания считает одним из наиболее показательных), сократился до 669,8 млн евро с 1,17 млрд евро годом ранее.

Чистая задолженность TUI на конец июня составила 6,35 млрд евро по сравнению с 6,81 млрд евро по состоянию на 31 марта. Свободная ликвидность составила 3,1 млрд евро.

Порядка 4,2 млн клиентов TUI забронировали туры на летний сезон 2021 года, что соответствует 60% от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса в 2019 году. По сравнению с предыдущими тремя месяцами показатель увеличился на 1,5 млн человек.

Акции TUI дешевеют на 0,15% в ходе торгов во Франкфурте в четверг. Капитализация компании с начала года выросла на 20,2% и составляет сейчас 4,3 млрд евро.