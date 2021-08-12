«Ответственность перевозчика – АО «Витязь-Аэро» – застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). В случае признания события страховым СК выполнит обязательства в соответствии с законом об ОСГОП», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе страховщика.

Как отметили в «Согласии», для получения выплат пострадавшим пассажирам нужно написать заявление в страховую компанию и представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

«Иждивенцам (а при их отсутствии – родственникам погибших) для получения выплат необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату, документ, удостоверяющий личность заявителя, документ от перевозчика о произошедшем событии, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие иждивение или близкое родство с погибшим», — пояснили в страховой.

Там напомнили, что пассажиры, пострадавшие в транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.

Размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ (№1164).

Согласно федеральному закону об ОСГОП выплаты пассажирам по риску «смерть» установлены на уровне 2 млн 25 тыс. рублей, выплаты по ущербу здоровью – в пределах лимита 2 млн рублей, 23 тыс. рублей – лимит выплат за утрату багажа.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек погибли, восемь – доставлены в больницу в Петропавловск-Камчатский. Четверым из пострадавших госпитализация не понадобилась. По предварительным данным, среди основных версий жесткой посадки рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основной владелец «Витязь-Аэро» — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. Вертолетный тур на Курильское озеро организовала фирма гендиректора авиакомпании «Витязь-Аэро» ООО «Турист».