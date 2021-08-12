В Хельсинки и его пригородах решили запретить собираться группами более 25 человек в помещениях и более 50 человек на улице, а также обязали соблюдать дистанцию в два метра, в частности в спортивных секциях.

Ограничения вступят в силу 20 августа и будут действовать до 12 сентября.

В Финляндии за сутки выявили 1024 случая заражения коронавирусом, это самый высокий для страны суточный прирост с начала пандемии. Почти все случаи представляют "дельта" штамм.

Около 40% населения Финляндии полностью вакцинировано.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 115,3 тыс. случаев COVID-19, 995 человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией.