Полеты будет осуществляться один раз в неделю на лайнере Boeing-737-800 вместимостью 189 человек. Вылет из Краснодара по средам в 23:00. Обратно на Кубань самолет будет прилетать в 04:45 четверга.

Отмечается, что ранее на этом направлении выполняла рейсы авиакомпания "РусЛайн" на самолетах вместительностью до 50 пассажиров.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

Как сообщалось, со 2 августа Nordwind открыла полеты из Краснодара в Афины.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро").