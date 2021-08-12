Собеседник агентства уточнил, что перевозка пассажиров возобновлена с 12 августа.

По словам представителя РЖД, в период летней практики детская железная дорога работает с 10:00 до 17:00 с четверга по воскресенье. Стоимость билета составляет 45 рублей для детей и 55 рублей для взрослых.

Работа с пассажирами организована с соблюдением всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры, обязателен масочный режим.

Рассадка пассажиров в поезде осуществляется с соблюдением социальной дистанции, наполняемость каждого вагона составляет 50% от общего количества посадочных мест.

Ранее изменения в работу детской дороги из-за жары вносились в июле.

Тульская детская железная дорога не имеет транспортного значения для города и пролегает замкнутым кольцом вокруг Детского парка. Протяженность дороги — 2,7 км. Магистраль в настоящее время имеет три станции: Березки, Парковая, Исток Дона. Движение поездов происходит против часовой стрелки. Поезд в среднем идет 13-14 минут.

В роли экскурсоводов, а также проводников, машинистов, помощников машинистов, дежурных по станции, путейцев выступают воспитанники детской железной дороги — школьники в возрасте от 11 до 17 лет.