"Предусмотрено обустройство спортивных площадок и детских игровых зон, пешеходных дорожек, а также устройство освещения", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что при разработке проекта учитывались история и рельеф местности, существующие пешеходные маршруты и расположение видовых пейзажных точек.

Сейчас проводятся земляные работы, устройство дренажей, набивных покрытий, покрытий из декинга (садового паркета — ИФ), а также волейбольной площадки. "Уже осенью здесь появятся зоны для прогулок, активного отдыха, удобные и комфортные для людей разного возраста", — цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба.

Стратегию благоустройства совместно разработали администрация Выборгского района и комитет по благоустройству. В прошлом году работы были завершены у Верхнего Суздальского озера. Благоустройство территории у Среднего и Нижнего озер ведется в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", согласно которому в этом году в Петербурге новый облик получат 11 общественных пространств.