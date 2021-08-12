"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

По данным МАК, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, спасено шесть пассажиров и два члена экипажа.

Утром 12 августа сотрудники Кроноцкого заповедника сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере Южно-Камчатского заказника. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, восемь из них спасены сотрудниками заповедника. Как сообщала пресс-служба заповедника, эти люди самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 метров. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)