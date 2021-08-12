Как сообщает правительство республики, один из грунтовых участков — на границе Усть-Канского и Онгудайского райнов — будет заасфальтирован.

"До недавнего времени этот участок дороги был не в лучшем виде, существующее щебеночное покрытие нуждалось в капитальном ремонте", — отмечается в сообщении.

Также дорожники приведут в нормативное состояние Ябоганский перевал, участки дороги через села Кара-Коба и Теньга.

Работы на автодороге выполняются с прошлого года. Объем вложений не уточняется.

Вместе с тем, по данным сайта госзакупок, в 2020-2021 году были проведены торги на содержание и приведение дороги Ябоган — Туекта в порядок на сумму порядка 2 млрд рублей.