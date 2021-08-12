Как сообщалось, в четверг утром вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены.

Согласно федеральному закону об ОСГОП выплаты пассажирам по риску "смерть" установлены на уровне 2 млн 25 тыс. рублей, выплаты по ущербу здоровью — в пределах лимита 2 млн рублей, 23 тыс. рублей — лимит выплат за утрату багажа.

Размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ (№1164). Принцип действия таблицы заключается в расчете выплат пострадавшим пассажирам фиксированных суммы компенсаций за отдельные травмы, подтверждения фактических расходов на лечение не требуется. При этом размеры выплат зависят от вида травм и степени их сложности, выплаты по нескольким травмам суммируются.

Федеральный закон № 67-ФЗ действует в РФ с 1 января 2013 года, пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Как сообщалось, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет Ми-8Т. По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании 21 вертолет Ми-8.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.