"По решению суда деятельность пищеблока на базе отдыха "Донская Волна" в Волгодонске приостановлена на 90 суток из-за грубых нарушений санитарных норм в организации питания. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам эпидемиологического расследования на базе отдыха выявлены носители вируса среди сотрудников. Всего у восьми детей и сотрудников пищеблока обнаружен норовирус 2 генотипа (желудочно-кишечная инфекция).

10 августа стало известно о выявлении признаков отравления у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет на тренировочных сборах на базе отдыха в Волгодонске. Детям стало плохо после обеда. У них появились симптомы отравления: тошнота, диарея.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минздрава, все отравившиеся дети уже выписаны из больницы.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи совместно с Роспотребнадзором взяли в центре отдыха детей пробы пищевой продукции и смывы в столовых помещениях. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, дети на сборах занимались фехтованием. Прокуратурой Ростовской области с привлечением специалистов проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних на базе отдыха в Волгодонске.