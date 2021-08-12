Тульская область станет четвертым регионом России, где появится такой гайд. Его автором станет журналист и телеведущая Ника Ганич. Профессиональный путешественник Наталья Корнейчук дополнит гастропутеводитель информацией о туристических местах и лучших фото-точках, отметили в пресс-службе.

По словам председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной, путеводитель "География на вкус. Тула" покажет гостю, что путешествовать по Тульской области также вкусно, как по Франции или Италии.

"Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию внутреннего и въездного туризма. В Туле есть, чем удивить гастрономического туриста: анковский пирог семьи Толстых, крапивная кулинария, булочка "Венёвка", ароматный кофе со вкусом тульского пряника и другое. Региональные кафе и рестораны удивят авторскими блюдами даже самого взыскательного путешественника", — отметила Соломатина.

В путеводитель попадут рестораны и кафе, фермы, базы отдыха с интересными гастрономическими концепциями, которые отберет команда после личного посещения. Они будут расположены по алфавиту. В гайд также войдут места, где подают вкусные завтраки, и ТОП-10 десертов. Авторов самых оригинальных десертов предстоящей зимой наградят специальными дипломами на торжественной презентации гастрономического гайда.

"Развитие гастротуризма и поддержка локальных брендов — одни из задач, на решение которой направлен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Его цель — развитие внутреннего туризма и увеличение количества поездок по стране. Мероприятия нацпроекта помогут сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными", — подчеркивается в сообщении.